İzmir'in her yerinde spor vardı

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Gençlik ve Spor Kenti İzmir" hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi 23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası'nı tüm kente yaydığı etkinliklerle kutladı. Etkinlikler kapsamında her yaştan İzmirli kentin ortak spor alanlarında buluştu.

Farklı spor aktiviteleriyle çocukların hareket bilincini artırmayı hedefleyen 23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler Bostanlı Yasemin Kafe Çim Alanı, Buca Hasanağa Bahçesi ve Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı önünde yapıldı. Müzik, spor ve eğlencenin dolu dolu yaşandığı Avrupa Spor Haftası renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliklere, 7'den 70'e pek çok İzmirli katıldı. Katılımcılar, müzik eşliğinde survivor parkuru, yavaş bisiklet ve ayak tenisinde birbirleriyle yarıştı. Survivor parkurunu başarıyla tamamlayanlara İzmir'in ilk uluslararası maratonu "Maratonİzmir"in madalyaları takdim edildi.

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