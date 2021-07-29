İzmir'in Gururu Azra Türkiye Şampiyonu Oldu

İzmir Özel Dokuz Eylül Koleji 10. sınıf öğrencisi Azra Akı, Türkiye Turkcell Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 800 Metre Yıldızlar Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

İzmir'in Gururu Azra Türkiye Şampiyonu Oldu

İzmir'de spor alanındaki başarılarıyla adından söz ettiren eğitim kurumu Dokuz Eylül Koleji, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şampiyon yetiştirmesiyle tanınan okulun Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Azra Akı, Türkiye Turkcell Yıldız Genç Açık Yaş Uzun Kulvar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 800 Metre Yıldızlar Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

5 yaşında yüzmeye başlayan Azra aynı zamanda DEK Spor Kulübü'nün yıldız sporcularından. Başarılı genç yüzücü başarısını kulüpteki başarısını koçları Altay Oygüç ve Ecem Oygüç ile paylaştı. Henüz üçüncü yılında olmasına rağmen özellikle yüzme alanında başarılı sporcularıyla tanınan Dokuz Eylül Koleji, kampüs bünyesindeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve eğitimli spor koçlarıyla bu alanda oldukça iddialı.

Kaynak: Bültenler