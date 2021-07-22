İzmir'in gururları Tokyo'da sahnede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'in gururları Tokyo'da sahnede

İzmir'in gururları Tokyo'da sahnede
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

JAPONYA'da yarın başlayacak 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek 108 kişilik sporcu kafilemizin önemli bir kısmı İzmir'de yetişen isimlerden oluşuyor.

JAPONYA'da yarın başlayacak 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek 108 kişilik sporcu kafilemizin önemli bir kısmı İzmir'de yetişen isimlerden oluşuyor. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu için kota alan İzmirli sporcular, cimnastikten yüzmeye, okçuluktan yelkene birçok branşta ülkemiz adına madalya arayacak. Artistik cimnastikte Türkiye'ye ilk Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde ilki başaran erkek cimnastikçi olan üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu unvanlı Ferhat Arıcan, 2019 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Ahmet Önder, Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil ve 2019'da henüz 15 yaşındayken olimpiyat kotası alan Nazlı Savranbaşı, Tokyo'da ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edip Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı getirmeye çalışacak.

Okçulukta daha önce Rio Olimpiyatları'nda yarışan Yasemin Ecem Anagöz, bu kez madalya hedefini vurmaya çalışacak. Yüzmede kısa kulvar kurbağalamada Avrupa rekorları ve Avrupa ikinciliği bulunan Emre Sakçı, havuzda tarihimizde ilki arayacak. İzmir Foça'da yetişip kariyerlerini İstanbul'da sürdüren yelkenci kardeşler Deniz ve Ateş Çınar, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio'dan sonra üst üste dördüncü olimpiyata katılan ilk Türk yelkenciler olacak. Urlalı Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakçı, ilk olimpiyat deneyimlerini yaşayacak. Rüzgar sörfünde Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz olimpiyatta ülkemiz adına yarışacak. Kadın voleybolunda olimpiyatlarda madalya arayacak takımımızda Cansu Özbay da yer alacak. Çekiç atmada Özkan Baltacı, gülle atmada Emel Dereli, karatede Dilara Bozan olimpiyat heyecanı yaşayacak.

GÜREŞE EGE DAMGASI

Daha önce birçok madalya elde ettiğimiz ata sporumuz güreşte Tokyo Olimpiyatları'nda çok iddialı Egeli isimler madalya için mindere çıkacak. İlk güreş hayatına İzmir'de başlayıp 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı getiren Taha Akgül, üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğu için güreşecek. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda madalyaları bulunan Muğla Fethiyeli Süleyman Atlı, Denizlili Süleyman Karadeniz, Manisa Akhisarlı Kerem Kamal ve Balıkesirli Yasemin Adar, madalya umutlarımız olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Diego Aytaç Kara Mesut Özil Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'in gururları Tokyo'da sahnede - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 12:00:00. #1.14#

title