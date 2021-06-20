İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci
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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Toplum

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner isimli fillerin üçüncü yavruları doğdu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner isimli fillerin üçüncü yavruları doğdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan'ın 110 kilogram ağırlığında sağlıklı bir yavrusu dünyaya geldi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinin sayısı yeni doğumla birlikte İzmir'de 5'e yükseldi. Yavruya henüz bir isim verilmezken Begümcan ve Winner çiftinin önceden "İzmir" ve "Deniz" adında iki yavruları olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Begümcan'ın hamilelik sürecini uzun süredir takip ettiklerini belirterek, yeni yavrunun kendilerini çok heyecanlandırdığını aktardı.

Fil ailesinin yavruyu sahiplendiğini ifade eden Şahin Afşin, şunları kaydetti:

"Şimdilik Doğal Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi. Günlerdir doğmasını bekliyorduk. Sonunda geldi. Çok sevimli ve hepimizi son derece mutlu etti. Yavrumuz sağlıklı ve oldukça hareketli. Bir süre içeride bakıldıktan sonra alana çıkarılacak. O zaman ziyaretçiler de yavruyu görebilecek."

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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