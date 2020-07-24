İzmir'in en büyük fay hattı böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'in en büyük fay hattı böyle görüntülendi

İzmir'in en büyük fay hattı böyle görüntülendi 2023'e kadar Türkiye'deki tüm fayların geçmişi ortaya çıkarılacak Yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip olan ve bu özelliğiyle İzmir'in en büyük fayı olan Tuzla fayında inceleme başlatan deprem uzmanları, kazdıkları hendekte fayın jeolojik...

24.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:28

İzmir'in en büyük fay hattı böyle görüntülendi

2023'e kadar Türkiye'deki tüm fayların geçmişi ortaya çıkarılacak

İZMİR - Yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip olan ve bu özelliğiyle İzmir'in en büyük fayı olan Tuzla fayında inceleme başlatan deprem uzmanları, kazdıkları hendekte fayın jeolojik geçmişini araştırırken, 7 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olan fay hattı görüntülendi.

2018 yılında başlayan TÜBİTAK projesi kapsamında İzmir'i en çok etkileyen fayların hangi periyotlarla kaç büyüklüğünde deprem ürettiğine dair jeolojik araştırma yapılıyor. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip olan ve bu özelliğiyle İzmir'in en büyük fay hattı olan Tuzla fayının geçtiği Menderes'te hendek açan deprem uzmanları, fayın 7 büyüklüğündeki bir depremi üretme potansiyeli olduğunu ortaya çıkardı.

İzmir'de bulunan 4 fayın ardından Tuzla fayı üzerinde çalışmalara başladıklarını söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu fayla birlikte çalışmalarımızın da sonuna geldik. Tuzla fayı olarak adlandırılan bu fay yaklaşık 50 kilometre uzunlukta. Bu çalışmanın ana amacı, fayların geçmiş dönemlerde ürettikleri depremleri ortaya çıkartmak. Kaç yılda bir, ne kadar büyüklükte bir deprem ortaya çıkardıklarını saptamaya çalışıyoruz. 2023'e kadar Türkiye'deki 485 fayın bu şekilde kesilip geçmişinin ortaya çıkarılması hedefleniyor" dedi.

"Gaziemir ve Bornova'dan geçiyor"

Tuzla fayının İzmir'in en büyük fay hattı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Bu fay 7 civarında bir deprem üretebilecek bir fay. Bu fay deniz tarafından Doğanbey'den başlayıp kuzeye doğru Yeniköy, Çatalca, Gaziemir ve Bornova'ya uzanan bir fay. 1992'de 6 büyüklüğündeki Doğanbey depremi bu fay üzerinde gerçekleşti. Bu bölgedeki faylar 500, bin ve 2 bin yılda bir deprem üretiyor. Bu fayın depremi hangi zamanlarda ürettiğine dair bir veri yok elimizde henüz. O veriyi elde edebilmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Sözbilir, çalışma için fayların kesilmesinin bir tehlike arz etmediğini, depremin insan eliyle değil doğal nedenlerden oluştuğunu da açıkladı.

İzmir'in en büyük fay hattı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu Güncel
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Güncel
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Huysuz Virjin
Spor Okan Buruk Metin Oktay Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma Namaz Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: İzmir'in en büyük fay hattı böyle görüntülendi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 16:04:52. #1.15#
title