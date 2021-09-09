İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları bayrak yürüyüşüyle başladı
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları bayrak yürüyüşüyle başladı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları bayrak yürüyüşüyle başladı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Kültür Sanat

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Basmane Meydanı'ndan başlayan 99. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne katılan çok sayıda vatandaş, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdı.

İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı ve bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe çevredekiler de alkışlarla destek verdi.

Kortejde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle ve Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Bedri Serter, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko, Özca Purçu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kurumlarından temsilciler de yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Yürüyüşe katılanların yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve kurum müdürlerinin de katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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