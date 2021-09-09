İZMİR İzmir' in düşman işgalinden kurtuluş törenlerinde Türk Pilotları nefes kesti

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (3)ANKARA'DAN YOLA ÇIKAN GÖNÜLLÜ BİSİKLETÇİLER İZMİR'E ULAŞTITürkiye'nin dört bir yanından 30 gönüllü bisikletçi Ankara'dan başlattığı bisiklet turunu, bugün İzmir'de tamamladı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (3)

ANKARA'DAN YOLA ÇIKAN GÖNÜLLÜ BİSİKLETÇİLER İZMİR'E ULAŞTI

Türkiye'nin dört bir yanından 30 gönüllü bisikletçi Ankara'dan başlattığı bisiklet turunu, bugün İzmir'de tamamladı. Büyük taarruzun gerçekleştiği topraklardan bisikletle geçerek 9 Eylül günü İzmir'e ulaşan ekibin turu toplamda 19 gün sürdü. 1150 kilometrelik yolu bisikletle geçen ekip, Afyonkarahisar Belediyesi'nden teslim aldıkları Türk bayrağını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e verdi. Soyer de Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Gönüllü bisikletçilerden Osman Kutlu, "Ankara'dan yola çıkarak savaş alanlarını takip ederek İzmir'e geldik. Ordumuzun geçtiği yerlerden aynı gün aynı saatte geçiyoruz. Aynı yerlerde çadırlarda konaklayarak ve şehitliklerde anma törenleri yaparak İzmir'e ulaştık. Amacımız hem şehitlikleri ziyaret etmek hem de Büyük Taarruz'u yerinde ve doğru şekilde anlatmak" dedi.

SÜVARİ BİRLİKLERİNE İLGİ

İzmir'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında Süvari Birlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. İzmirliler cep telefonuyla o anları fotoğraflayıp askerleri alkışladı.

TÜRK PİLOTLARI NEFES KESTİ

Daha sonra Türk pilotları İzmir semalarında gösteri düzenledi. Genel Havacılık Uçakları ve İzmir kulüplerinin selamlama uçuşunun ardından Hürkuş gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Solo Türk ve Türk Yıldızları da performanslarıyla nefes kesti. Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi ile Polis Havacılık'ın 'Üzüm Salkımı' etkinliği de beğeniyle izlendi.

Sahil Güvenlik Arama Kurtarma'nın 'Selamlama' ile Çelik Kanatlar'ın 'Zeybek' gösterisi de ilgi çekti.

Öte yandan gösterileri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile binlerce İzmirli izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı