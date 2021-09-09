SOYER ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ TÜM DÜNYAYA İLHAM VERDİ

İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, siyasi parti ve iş dünyasının temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösteri yaptı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu marşlar çaldı. Törende vals ve tango gösterileri de yapıldı.

'İZMİR BİR SEMBOL, BİR PAROLA OLDU'

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurtulurken ülkemizde, tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısı aralandı. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ile birlikte halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet'imizin temelleri atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde emperyalizme karşı vücut bulmuş özgürlük mücadelesi tüm dünyaya ilham verdi. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinde ifade ettiği gibi 'İzmir, halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu.' Evet, İzmir bir sembol, bir parola oldu Kurtuluş Destanı için dedi.

'9 EYLÜL'ÜN 99'UNCU YILINI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLUYORUM'

İzmirli olmaktan, özgürlük hikayesinin başladığı ve zaferle sonuçlandığı kentin belediye başkanı olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Başkan Soyer, 9 Eylül, sadece bir şehrin esaretten kurtuluşunun değil aynı zamanda bir milletin omuz omuza verdiği mücadelenin, yani umudun tarihi oldu. 9 Eylül ruhu, halk egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya sahnesinde yerini aldığı günü simgeler. Şehrimizin demokrasinin, Cumhuriyet'imizin ve temsil ettiği tüm değerlerin yılmaz savunucusu olması, işte bu ruhla ilgilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz kahramanlarımızın azminin, iradesinin, özgürlüğe olan inancının, yolumuza ışık olması inancıyla İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 99'uncu yılını büyük bir coşkuyla kutluyorum diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı