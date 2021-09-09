İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı.

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar kapsamında 350 metrelik dev Türk bayrağının taşındığı 'Zafer Yürüyüşü' yapıldı.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kutlamaları, 99'uncu Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte, Basmane Karakolu önünde toplanan binlerce İzmirli, Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kalabalık, yol boyunca 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti. Animatörler de renkli gösterileriyle yürüyüşe katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir milletvekilleri ve il başkanları da yürüyüşte yer aldı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği yürüyüşü, turistler de ilgiyle izledi.Kutlamalar, yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Ordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, anıta çelenk bıraktı.BAYRAK TÖRENİ YAPILDI

Ardından Vali Köşger ve beraberindekiler, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine geçti. Burada Türk süvarisinin İzmir'e girişi canlandırıldı. Süvari komutanı attan inip, Hükümet Konağı binasına giderek Türk bayrağını burada göndere çekti. Tören, Vali Köşger'in Kuran-ı Kerim ve bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise süvari komutanına plaket vermesiyle son buldu.


İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Tanju Özcan Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Derya Şensoy
Spor Diego Mert Müldür Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 12:06:03. #1.16#

title