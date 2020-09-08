İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı
08.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:05

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kırkpınar, mesajında İzmir'de verilen bağımsızlık mücadelesinin tarihin seyrini değiştirdiğini vurguladı.

Kahraman ecdadın vatanı canından üstün tuttuğuna işaret eden Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Türk milletini öz yurdunda parya edeceğini zanneden düşman kuvvetleri bir kez daha rezil bir şekilde yenilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan uyanış, 9 Eylül 1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasıyla taçlanmış, bunu cumhuriyetimizin kuruluşu takip etmiştir. Bu anlamlı gün vesilesiyle bu toprakları bize yurt yapan kahraman ecdadımızı, onların muhtaç olduğumuz vakit bize kudret olacak azim ve kararlılığını tekrar hatırlıyoruz."

Kaynak: AA

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