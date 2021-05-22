İzmir'in Dikili ilçesindeki Adalar etabı Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

İzmir'in Dikili ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1. Grup (Adalar etabı) Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.

İzmir'in Dikili ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1. Grup (Adalar etabı) Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Dikili ilçesi sınırları içerisindeki adalar etabının Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay