İzmir'in Daha İyi Olması Sevdasıyla Buradayım"

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, tek dertlerinin millete hizmet etmek olduğunu bildirdi.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah gün doğumu öncesi Buca'daki Sebze ve Meyve Hali'ne giden Zeybekci, esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

1 Nisan'dan sonra kamu arazisinin kiralanması, soğuk hava deposu, otoyol bağlantısı ve otopark ihtiyaçları gibi konuları ele alacaklarını, iletilen talepler konusunda ilgili kurumlarla görüşeceğini belirten Zeybekci, halde emeğin, alın terinin, toprağın kokusunun hakim olduğunu ifade etti.

Hal Yasası ile ilgili bakanlığı döneminde başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirten Zeybekci, çalışmaların oda, dernek, belediye, hal yönetimlerinin içerisinde yer aldığı bir sistemi içerdiğini ifade etti.

Milletin menfaatleri hususunda son derece hassas olduklarını vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"İşim gücüm yerindeyken kalkıp da 7 yıl belediye başkanlığı, 7 yıl milletvekilliği yaptım, içinde 4 yıl da bakanlık var. Tek bir derdimiz bu millete hizmet etmek. 7 yıl belediye başkanlığımda 1 kuruş maaş almadım, meclis üyelerine de oturum hakkını bir havuza koydurarak yardım projelerine ayırttırdım. Menfaatleriniz, işiniz, gücünüz, aşınız daha iyi olsun diye, bir memleket meselesi olarak siyaset yapmaya çalışıyorum. İzmir'in daha iyi olması sevdasıyla buradayım. İnanmasaydım bu işin içinde olmazdım."

Kaynak: AA