İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer: "Bu umuda toz kondurmamak lazım"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu zaferi bir kredi olarak görmek gerektiğini söyledi. Soyer, Euronews Türkçe'ye demeç verdi.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için sandık başına giden 8,8 milyon seçmenin 4,69 milyonu CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana oylarını kullandılar.
Böylelikle, 25 yıldır AK Parti ile öncüllerinin yönettiği ve Türkiye'nin en büyük kenti olma sıfatını taşıyan İstanbul ilk kez seküler ve muhafazakar kimliğiyle ön plana çıkan bir aday tarafından yönetilecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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