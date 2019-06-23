İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer: "Bu umuda toz kondurmamak lazım"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için sandık başına giden 8,8 milyon seçmenin 4,69 milyonu CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana oylarını kullandılar.

Böylelikle, 25 yıldır AK Parti ile öncüllerinin yönettiği ve Türkiye'nin en büyük kenti olma sıfatını taşıyan İstanbul ilk kez seküler ve muhafazakar kimliğiyle ön plana çıkan bir aday tarafından yönetilecek. Euronews.com'da Görüntüle