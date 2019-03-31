İzmir'in CHP Adayı Soyer'den İlk Açıklama

İzmir'in CHP adayı Soyer'den ilk açıklama

"İzmir iradesini çok renkten, çok sesten ve çok nefesten yana kullandı"

İl başkanı Yücel:

"Resmi olmayan sonuçlara göre 26 ilçemizde Millet İttifakı olarak kazandık"

İZMİR - Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Tunç Soyer, "İzmir iradesini çok renkten, çok sesten ve çok nefesten yana kullandı. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir belediye ana olacak bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Hiçbirini hiçbirinden ayırmayacak, hiçbirine üvey evlat muamelesi yapmayacak" dedi.

Millet İttifakı'nın CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından partinin il başkanlığı binasında CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'le açıklama yaptı. Partililerin "Aşkla İzmir aşkla Tunç Soyer" sloganları ile karşılanan Soyer, "İzmir iradesini çok renkten, çok sesten ve çok nefesten yana kullandı. İzmir birlik ve beraberlikten yana kullanmıştır. Türkiye'de bütün büyükşehirler arasında CHP'nin en çok oy aldığı kent olmuştur. Gurur duyuyoruz. İzmir her türlü adaletsizliğe, haksızlığa 'hayır' demiştir. Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı; biz doğumduk. Bir gidip bin gelirdik ve öyle oldu. Tüm İzmirlileri kalbimle kucaklıyorum. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir belediye ana olacak bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Hiçbirini hiçbirinden ayırmayacak, hiçbirine üvey evlat muamelesi yapmayacak. İzmir Türkiye'de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini, başka bir dilin mümkün olduğunu gösterdi. Sevginin, şefkatin, saygının, bir aradalığın dilinin mümkün olduğun gösterdi. Yarından itibaren İzmir'de yoksullukla, işsizlikle mücadeleye başlayacağız ve İzmir'in refahını artırmak için ve o refahı adil paylaştırmak için canla başla aşkla çalışacağız. Türkiye'de büyükşehirde alınan en yüksek oyu aldık. Bunu Millet İttifakı ile aldık. Bu çok gurur duyulacak bir başarı. Bu başarı İzmirlilerin başarısı. Herkesin payı var. Bana oy vermeyenlerin de başkanı olacak. Yarın ilk iş en az oy aldığımız mahalledeki kardeşlerimizin yanına gidip müsterih olmalarını, onların belediye başkanı olacağımı söyleyeceğim" diye konuştu.

"26 ilçe"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de şunları söyledi: "Saat 17.00 itibariyle oy kullanma sona ermiştir. Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Başkan Adayı Tunç Soyer başkan seçilmiştir. Tunç Soyer yaklaşık yüzde 60 oranıyla resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilmiştir. İzmir'e ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir yerel seçimlerde bir kez daha cumhuriyet, demokrasi, barış, hoşgörü ve umudun başkenti olduğunu bir kez daha göstermiştir. İzmirliler tercihlerini ranttan değil halktan yana göstermiş, bir kez daha İzmir duruşunu göstermiştir. İlçe belediyelerinde Bayındır Kınık, Kiraz ve Aliağa dışında resmi olmayan sonuçlara göre 26 ilçemizde Millet İttifakı olarak kazandık. İzmir'de hedefimiz vardı. Bu hedefimiz, 30 ilçe ile birlikte Büyükşehir'i kazanmaktı. Buna büyük oranda yaklaştığımızı görüyoruz. Siyaset bir iddia işidir. Bizim iddiamız ülkemize kentimize hizmet etmektir. Bu iddiamızı en iyi şekilde devam ettiriyoruz."

Kaynak: İHA