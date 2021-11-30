İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,2 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 68,37 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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