İzmir'in Çernobiline karşı 'Duran Adam' eylemi sürüyor
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İzmir'in Çernobiline karşı 'Duran Adam' eylemi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Çernobiline karşı 'Duran Adam' eylemi sürüyor Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: "Temizleninceye kadar mücadeleye devam edeceğiz" İzmir'de Gaziemir Belediyesi, 'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi'ndeki nükleer...

İzmir'in Çernobiline karşı 'Duran Adam' eylemi sürüyor

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: "Temizleninceye kadar mücadeleye devam edeceğiz"

İZMİR - İzmir'de Gaziemir Belediyesi, 'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıkların kaldırılması için başlattığı 'Duran Adam' eyleminin ikincisini gerçekleştirdi. Gaziemir Belediye Başkanı Arda, 14 yıldır bölgeyle alakalı bir adım atılmadığını belirterek, "Temizleninceye kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Gaziemir Belediyesi, Emrez Mahallesi'nde bulunan ve 500 bin tondan fazla nükleer atık olduğu tespit edilen bölgeden atıkların kaldırılması için eylem başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ilki yapılan ve 'Duran Adam' ismi verilen eylemin ikincisi saat 11.00'de gerçekleştirildi. Eyleme, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Eyleme ayrıca, Gaziemire Belediye Başkanı Halil Arda'nın 96 yaşındaki annesi Fatma Arda da katıldı.

"Temizleninceye kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Eylemin ardından konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 14 yıldır bu bölgenin temizlenmediğini belirterek, "14 yıldır burasıyla ilgili adım atılmıyor. Bu mücadeleyi hep birlikte yükselteceğiz. Temizleninceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Dünyamız kirlenirken bir çevre mücadelesi de doğdu. Bütün dünyada çevre mücadelesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ilan edilerek bütün dünyada kutlanıyor. Fakat biz kirlenmeye devam ediyoruz. Bu kirliliğin önüne geçmek ancak hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle oluşacak. Bu memlekete bizim. Bu İzmir bizim. Bu Emrez Mahallesi bizim. Temizleninceye kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İzmir'in Çernobiline karşı 'Duran Adam' eylemi sürüyor
İzmir'in Çernobiline karşı 'Duran Adam' eylemi sürüyor
İzmir'in Çernobiline karşı 'Duran Adam' eylemi sürüyor
İzmir'in Çernobiline karşı 'Duran Adam' eylemi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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