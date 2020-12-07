İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik
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İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik

07.12.2020 08:02 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:06
İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde ve sokaklar, hareketlendi.

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde ve sokaklar, hareketlendi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlama süresince boş kalan cadde ve sokaklarda, saat 05.00'ten itibaren hareketlilik başladı. 

 

 

 


İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik
İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik
İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik
İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik
İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik
İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik
İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik
İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik
İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik
İzmir'in cadde ve sokaklarında, kısıtlama sonrası hareketlilik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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