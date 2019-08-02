İzmir'in Buca ilçesinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter ve 8 arazöz ile yangına müdahale ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA