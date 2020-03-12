İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi... İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Şahıs, kısa sürede yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA