25.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:55

İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İZMİR- İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülebiliyor.

Kaynak: İHA