İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangınİZMİR- İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı.
25.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:55
İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
İZMİR- İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülebiliyor.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın