İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangınİZMİR- İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı.

25.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:40
İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

'in 'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İZMİR- İzmir'in Bornova ilçesinde bir plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülebiliyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İzmir'in Bornova'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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