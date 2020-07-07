İzmir'in bisiklet ve yaya eylem planı hazır
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İzmir'in bisiklet ve yaya eylem planı hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pek çok dünya kentinde olduğu gibi İzmir'de de bisikletin bir 'ulaşım aracı' olarak kullanılmasını hedefliyor.

İzmir'in bisiklet ve yaya eylem planı hazır
07.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:40

Bu doğrultuda hazırlanan İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı kamuoyuna tanıtıldı. İzmir'e farklı bir profil kazandıracak plan, birkaç yıl içinde "bisikletle her yere güvenli ulaşımı" öngörüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2030 yılı projeksiyon hedefli İzmir Ana Ulaşım Planı (UPİ 2030), bisikletli ve yaya ulaşım yollarının da önemli ölçüde artmasını öngörüyor. Bu kapsamda hazırlanan İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde tanıtıldı. Soyer,otomobil odaklı çözümlerin, özellikle kent merkezlerinde yoğun bir trafik yükü ortaya çıkardığını söyledi. Kaynakların bilinçsiz ve bilimsellikten uzak kullanımı nedeniyle doğal çevrede geri dönülmez tahribatların, çevre kirliliğinin, enerji ve can kayıplarının yaşandığını vurgulayan Soyer,kent içi motorlu araç trafiğini minimize edebilmek yolunda yaya ve bisikletli ulaşım altyapısını geliştirmek için &cce dil;alışmalar yürüttüklerini kaydetti. Başkan Soyer, "Bu projelerimizden biri de İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı…Gerekli altyapı oluşturulduğunda; enerji tasarrufu sağlayan, maliyeti düşük, doğaya ve çevreye zararı olmayan, trafik yükü oluşturmayan bisiklet, çok işlevsel bir ulaşım aracı" dedi.

Bisiklet kullanımına teşvik

Koronavirüs salgını nedeniyle bireysel araç kullanımının çok arttığını ve yaz aylarında olunmasına rağmen trafikte kış yoğunluğu yaşandığını belirten Soyer, hedeflerinin, bu yoğunluğu bisiklet ulaşımına yönlendirmek olduğunu ifade etti. Soyer, "Bu amaçla bisiklet ile vapura binen yolcuların ücretsiz seyahat etmesi, Halkın Bakkalı'ndan çeşitli indirimler verilmesi gibi çeşitli teşvik çalışmaları da hazırlıyoruz. Temel hedefimiz, İzmir'de bisiklet kullanımını sadece hobi veya spor amaçlı olmanın ötesine taşımak. Bisikleti, gelişmiş kentlerde olduğu gibi toplu ulaşımla entegre şekilde etkili bir ulaşım aracı olarak yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Hedef bisikletle her yere ulaşım

Plan doğrultusunda, halen yüzde 0.5 olan "ulaşımda bisiklet kullanımı oranı"nın sürekli artırılması amaçlanıyor. Pandemi dönemi için belirlenen 'acil eylem planı' kapsamında ilk etapta 40 kilometrelik bisiklet yolu şebekesi hızla tamamlanacak. Eylem planında 58 kilometrelik bisiklet yolu ön projeleri hazırlandı, uygulama aşamasına gelindi. Yeni bisiklet yollarının uygulama projeleri, yapılacak ihalelerin ardından ortaya çıkacak. Yeni yolların tamamlanmasıyla birlikte, mevcutta 67 kilometre uzunluğunda olan kent içi bisiklet yolu şebekesi kısa vadede 274 kilometreye ulaşacak. Öncelik verilen bu yollar; Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerinin iç kesimlerini, sahil bandındaki mevcut bisiklet yollarına bağlayacak. Bayraklı'da Ankara Caddesi, Manas Bulvarı, Sakarya Caddesi; Karşıyaka'da Girne Bulvarı, Atatürk Bulvarı; Konak'ta Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Şair Eş ref Bulvarı gibi ana akslara bisiklet yolu erişimi sağlanacak. Orta ve uzun vade planlarının da uygulanmasıyla İzmir'de bisiklet yolları toplam 787 kilometreyi bulacak.

İlk etapta Grand büfelerinin yanına olmak üzere, kent genelinde Eurovelo güzergahı üzerindeki toplam 35 noktaya bisiklet tamir kioskları konulacak. Mevcut bisiklet yollarına, bisikletlilerin konforu için bisiklet ayak dayama aparatları, park alanlarına ise bisiklet pompaları yerleştirilecek.

Sembol yapı da kazandıracak

İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı, kente sembol bir yapı da kazandıracak. Bayraklı'daki İzmir Adliyesi bölgesi ile Meles Rekreasyon Alanı'nı bağlayacak bir "bisiklet köprüsü" inşa edilecek. Köprüde çift şeritli bisiklet yolunun yanı sıra yaya yürüyüş yolları ve seyir terası da olacak.

Plan kapsamında; sakinleştirilmiş sokak ve paylaşımlı yol proje önerileri, İzmir'e özgü bir bisiklet yolları tasarım kılavuzu, bisiklet kullanımına teşvik etkinlikleri, toplu taşıma ile bisiklet entegrasyonunu sağlayacak politikalar, bisiklet kullanıcılarına yönelik kent içi altyapı ve ünite düzenlemeleri, paylaşımlı bisiklet istasyonlarının artırılması ve toplu ulaşım ile entegre edilmesi ve güvenli park yerleri oluşturulmasına yönelik çalışmalar da yapılıyor.

EuroVelo'ya Türkiye'den katılan ilk kent

Bisikletli turizmin gelişmesi için önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2019'da Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) dahil edildi. Böylece İzmir, yılda yaklaşık 7 milyar avroluk ekonomik büyüklüğe sahip EuroVelo'ya Türkiye'den katılan ilk kent oldu. Bergama ve Efes antik kentlerini birbirine bağlayan 500 kilometre uzunluğundaki bisiklet rotasının, kent turizmine ve ulaşıma da katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Kimler katıldı

Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Yelda Celiloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak da katıldı.

Kaynak: Bültenler

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