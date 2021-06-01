İZMİR- Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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İZMİR- Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ödemiş'te bazı iş yerlerini su bastı.

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ödemiş'te bazı iş yerlerini su bastı.

Kentin özellikle güney ilçelerinde erken saatlerde başlayan sağanak, yaklaşık yarım saat etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağın etkili olduğu ilçelerden Ödemiş'te ise yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. İlçe merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf ve İZSU ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ödemiş, son 24 saatte 20 kilogram, Kiraz 13 kilogram, Konak ise 10 kilogram yağış aldı.

İZMİR- Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İZMİR- Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İZMİR- Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İZMİR- Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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