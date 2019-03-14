İzmir'in Bayraklı İlçesinde CHP'li 3 Belediye Meclis Üyesi Partisinden İstifa Etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, CHP'li 3 belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti.

Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri Şeref Balbay, Mustafa Karaman ve Alim Şenay partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Balbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin Bayraklı'da belediye başkan adayı gösterdiği Serdar Sandal'ın ilçeye uygun olmadığını ifade ederek, "CHP Genel Merkezi öyle bir aday gösterdi ki, Genel Başkan'ın eşinin akrabası olduğu söyleniyor. Genel Başkan akrabasını aday gösterecekse Tunceli'ye götürsün aday yapsın. Aday, Bayraklı mozaiğini temsil etmiyor. Adayın bu mozaikte karşılığı yok. Onun hayat görüşünü Bayraklılara anlatmakta zorluk çekiyoruz." diye konuştu.

Sandal'ın aday gösterilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Balbay, "Başka bir partiye geçişim söz konusu değil ama tepki noktasında AK Parti'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan'ı destekleyeceğim. Seçime kalan sürede onun yanında olacağım. Diğer iki arkadaşımla ortak hareket ediyoruz. Onlar da Aslan'ı destekliyor." dedi.

Karaman ve Şenay ise düzenleyecekleri basın toplantısıyla kararlarının gerekçesini açıklayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA