İzmir'in başarısını Türkiye'ye taşıyacaklar
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İzmir'in başarısını Türkiye'ye taşıyacaklar

İzmir'in başarısını Türkiye'ye taşıyacaklar
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanlığına seçilen İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu

Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu'nun Türkiye'nin en büyük ikinci federasyonu olduğunu hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 'Böylesine etkin ve güçlü bir federasyonun Genel Başkanlığına İzmirli bir oda başkanının seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Her federasyonun yönetiminde İzmirli oda başkanları yer almalı. İzmir hem esnaf sanatkarlar açısından hem de oda sayısı açısından İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük Birliği'ne sahiptir. Esnaf sanatkarın içinden gelen, sorunlarını iyi bilen tecrübeli yöneticilerimizin birikimlerini federasyonların yönetimlerinde de paylaşmaları verilen hizmetlerin kalitesini ve verimini artıracaktır' dedi.

İzmir temsil ediliyor

Madeni Eşya Federasyonu'nun metal ile ilgili grupları bünyesinde barındırdığını belirten Necdet Heppekcan ise, 'Ülke genelinde oto sanatkarları, bakırcılar, kuyumcular, hurdacılar, demirciler, dökümcüler ve sıhhı tesisatçılar sektörlerindeki 276 oda ve 190 bin üye federasyonumuzun çatısı altında toplanmakta. Son üç dönem genel başkanvekili olmak üzere, 1996 yılından bu yana Federasyon yönetiminde görev alıyorum. Bu nedenle federasyonun çatısı altında faaliyet gösteren meslek guruplarının sıkıntılarını iyi biliyorum. İzmir'i layıkıyla temsil edeceğiz, başarımız, İzmir'in gururu olacaktır.' diye konuştu.

Ziyarette Başkan Mutlu'ya federasyon bünyesindeki sektörlerin sorunları hakkında bilgi verdiğini de kaydeden Heppekcan, 'Her çalışmamızda yanımızda gördüğümüz Birlik başkanımız Zekeriya Mutlu ile olan işbirliklerimizden federasyondaki görevim esnasında da faydalanacağıma inanıyorum. İzmir'de esnaf teşkilatı içinde güzel bir dayanışma ve güç birliği ortamı var. Bu şekilde esnaf sanatkarlara yönelik daha verimli çalışmalar yapabiliyoruz. Yeni görevim süresince de Birlik Başkanımızın bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağız. Umuyorum ki İzmir Esnaf Teşkilatında yakaladığımız başarıyı Türkiye'ye taşıyacağız.' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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