İzmir'in balık halinde hem hareket hem bereket var
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İzmir'in balık halinde hem hareket hem bereket var

Balıkçılar av yasağının bitmesinin ardından gece yarısı ilk ağlarını attı, su ürünleri av sezonu açılmış oldu.

İzmir'in balık halinde hem hareket hem bereket var
01.09.2020 09:16 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:48

Balıkçılar av yasağının bitmesinin ardından gece yarısı ilk ağlarını attı, su ürünleri av sezonu açılmış oldu. İzmir Buca'da bulunan balık halinde ise hem hareket hem bereket vardı.

Gece yarısı itibariyle av yasağı kalktı, su ürünleri av sezonu bereketiyle açıldı. Balıkçılar aylardan sonra ilk ağlarını denizle buluştururken, balık hallerinde de hareketlilik vardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Ege ihracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, sezonun ilk gününde balık halini ziyaret etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulduğu görülürken, balıkçılar da maskelerini takarak çalıştı.

Vali Köşger ve Başkan Soyer mezata katıldı

Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Vali Köşger ve Başkan Soyer, mezata da katıldı. Açık artırma usulü ile yapılan mezatta Vali Köşger 100 liraya çipura alırken, Başkan Soyer de 200 liraya bir kasa barbun aldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bereketli bir sezon geliyor. Ege demek, bereket demek. Allah buraya bereket vermiş. Her taraftan bereket fışkırıyor. Toprağından, denizinden bereket fışkırıyor. İnşallah bu sene son derece güzel bir geçecektir. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi. Balıkçılar ise av yasağının kalkmasıyla rahat bir nefes aldıklarını, bu sezonun bereketli geçeceğini, ilerleyen günlerde balık fiyatlarında daha fazla düşüş olacağını söyledi.

"Bugün fiyatlar yarıya düştü"

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan da, "Av sezonumuz hayırlısıyla başladı. Gece denizdeki arkadaşlarımızla görüştük. Onlardan da güzel haberler gelmeye başladı. Teknelerimizin yüzde 90'ında balık var. Balıklar hale ulaşmaya devam ediyor. Ege Denizi çok zengin bir deniz yatağı. Karadeniz'de de hamsi ve palamut bol gözüküyor. İnşallah halkımıza ucuz ve kaliteli balık yediririz. 6 aylık bir nadas dönemi geçti. 6 aydan beri deniz dinlendi. Gece av yasağı kalkınca, balıkçılarımız ağlarında bereketle döndü. yasak döneminde sardalye ve hamsinin kilosu 35 liraydı ama bugün balıkları fiyatı yarıya düştü. İleriki günlerde daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Halkımızın bu yıl bol, ucuz ve kaliteli balık yiyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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