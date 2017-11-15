İzmir'in Annelerinden "İzmir Körfez Geçişini Hayattayken Görmek İstiyoruz" Mesajı
Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı ile İzmir’de başlayan İnciraltı planlama süreci birinci yılını doldururken, 80 yaşın üzerindeki toprak sahibi anneler İzmir Körfez Geçişi Projesini beklediklerini ifade ederek, hayattayken bu projeyi görmeyi arzuladıklarını dile getirdi.
Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile İzmir'de başlayan İnciraltı planlama süreci birinci yılını doldururken, 80 yaşın üzerindeki toprak sahibi anneler İzmir Körfez Geçişi Projesini beklediklerini ifade ederek, hayattayken bu projeyi görmeyi arzuladıklarını dile getirdi.
Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle başlayan İnciraltı planlama süreci devam ederken, İnciraltı 2. Nesil Platformu ve 1. Nesil toprak sahiplerine gelinen süreç hakkında bilgi verildi. İzmirli kadınların ve İnciraltı hak sahiplerinin hazır bulundukları toplantıda, İnciraltı 2. Nesil Platformu Başkanı Tayfun Karabulut, "Geçen bir yıllık süre içerisinde, ülkemizin referandum sürecinden geçmesi ve yine ülkemizin birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalması sebebiyle bürokraside gecikme yaşandı. Ancak hükümetimizin ve İzmir Büyükşehir Belediyemizin, çözüm için kararlı ve samimi olduğunu görmekten çok mutluyuz" dedi.
Devletin ekonomik seferberlik halinde olduğu bugünlerde, İnciraltı planlanması ve İzmir Körfez Geçişinin hayata geçmesinin İzmir'de ekonomik devrim oluşturacağını ifade eden Karabulut, "İzmir trafiği ve ulaşım açısından İzmir Körfez Geçişi artık acil ihtiyaçtır. İzmir Körfez Geçişi, üzerine yapılacak demir yolu hattı ile şehrin tramvay hattına entegre olacak, tüm İzmirlilerin hayatını kolaylaştırarak, keyifli hale getirecektir. Mühendislik harikası olacak projede yapılacak yapay adalar ile şehrin yeni sembolü olacaktır. İzmir Körfez Geçişi yapılırken tüm hassasiyetlerin gözetilerek yapılacağına inanıyoruz. Yakın zamanda biten Türkiye'nin en uzun köprüsü İzmit Körfezi Osmangazi Otoyol Geçişinde bugün süren doğal yaşamı bunun ispatı olarak görüyoruz. İnciraltı'nın İzmir ekonomisine kazandıracakları yanında, şehrimizin nitelikli yeşil alanlarının artacak olması, artık tüm İzmir'i sabırsızlandırıyor. Tüm İzmir'in planlamanın bitmesini sabırsızlıkla beklediğini görmek bizlere de ayrıca güç veriyor. İnciraltı planlaması, artık İzmir'in birinci sorunudur. Şehrimizi ekonomik, ulaşım, turizm, yeşil alanlar ve istihdam olarak büyütecek tek yer İnciraltı'dır. 2 kez EXPO'da aday olup tüm dünyanın tanıyıp hayran kaldığı, Kent Ormanı karşısı, artık tarım yapılamayan 5 milyon metrekare yerlerimiz, kamuya faydasız olarak yıllardır beklemektedir. Ancak bugün yürütülen planlama çalışmalarının bitmesiyle, Türkiye'nin en değerli yeri olan İnciraltı, çevreci planlarla mücevhere dönüşecektir. İzmir'e her zaman ayrı bir önem ve değer veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretlerinde şehrimizin sabırsızlıkla beklediği müjdeleri vermelerini heyecan içerisinde bekliyoruz" diye konuştu.
"Ölmeden görelim"
Toplantıda söz alan 1. nesil toprak sahiplerinden 85 yaşındaki Fevziye Çulha ise "Bizler buraya 1920'lerde geldik. Burada gördüğünüz birçok ağacı ellerimizle diktik. Uzun zamandır sularımızın bozulmasıyla artık tarım bitti. Vefat eden ya da topraklarını satmak durumunda kalan dostlarımız olduğunda çok üzülüyorum. Neden böyle oluyor anlamış da değilim. Duydum, artık Cumhurbaşkanı ve Başbakan ilgileniyormuş, hadi artık bitirin biz de ölmeden görelim. Bu imarı beklemek bizi de öldürmesin artık. Cumhurbaşkanımız bizi duysun, sahipsiz bırakmasınlar bizleri" ifadelerini kullandı.
"İnanıyoruz, bu iş bitecek"
1. nesil toprak sahiplerinden 88 yaşındaki Necla Mutlu da düşüncelerini şöyle dile getirdi:
"Benim büyük amcam çok uzun yıllar önce Konya'dan gelmiş bu topraklara. Annem de babam da ben de bu topraklarda doğduk. Bütün çocukluğumuz, bütün hayatımız bu topraklarda geçti. Eskiden çok verimliydi topraklarımız, her çeşit meyve ağacımız vardı bahçemizde. Ama artık ağaçlar bile kuruyor. Çok sıkıntı çekiliyor. Kaç kere planlama yapılmaya kalktı, saysam kitap olur. Ama bu sefer inanıyoruz, bu iş bitecek. Umarım yine son aşamada pürüz çıkmaz, davalar açılmaz. Çünkü artık ne biz ne de İzmir kaldırabilir bu yükü."
"İzmir kadın kentidir"
Toprak sahiplerinden Ülker Kaşkanlılar, İzmirli kadınlar adına İnciraltı planlama süreciyle ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti:
"İnciraltı'da yıllardır plan olacak diye ne sağlık ocağı ne de okul var. Bugün İnciraltı'da gecekondu konuşulmuyorsa, İzmir bunu buradaki gerçek çevrecilere borçludur. Şehrimizin büyümesi açısından ve değerlerimizi ortaya çıkarmak için artık doğru ve hızlı planlama şart. Buradaki samimi sesin duyulmasını istiyorum. İzmir doğasıyla, kültürüyle, tarihi ile sadece Ege'nin değil, Türkiye'nin incisi bir kenttir. Aslında İzmir narindir, İzmir kadın kentidir."
Cumhurbaşkanına çiçek verecekler
İnciraltı 2. Nesil Platformu üyeleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Kasım günü yapması planlanan İzmir ziyaretinde İnciraltı'nın planlanması ve İzmir Körfez Geçişi hakkında, kendilerine İzmir adına teşekkür ederek, çiçek vermek istediklerini ve sürecin hızlanması için destek isteyeceklerini dile getirdi.
Kocaoğlu da destek vermişti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da geçtiğimiz günlerde yapılan meclis toplantısında, "İzmirli isterse yaparız diyorlar. Ben tüp geçidi, körfez geçişini istiyorum. Tartışmasız yapılmasını istiyorum. Madem hükümet İzmir'e bunu uygun görmüş, yapılmasından yanayım. Kimseye sormayın. Kuyruğa girip 'Biz istiyoruz' mu diyeceğiz. Benim ağzımdan 80 defa çıktı bu. Hızlı tren ne zaman gelirse orada da karar verilirse Halkapınar otogar metrosu yapılacak. Buyurun yapın. İzmir'e kim ne yaparsa bangır bangır çıkar teşekkür ederiz" diyerek İzmir Körfez Geçişi Projesine destek vermişti. - İZMİR