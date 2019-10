İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşlı kadını gasp ettiler

18.10.2019 08:06

İzmir'in Aliağa ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki yaşlı kadının altınlarını ve parasını gasp ettikleri ileri sürülen şahıslar yakalandı



Olay, geçtiğimiz ay ilçeye bağlı Şakran Mahallesi 1378 Sokak'ta bulunan bir dubleks evde meydana geldi. S.E'ye ait eve gündüz saatlerinde giren şüpheli şahıs, yüzüne kar maskesi takarak S.E'nin ellerini koli bandı ve havlu parçaları ile bağlayarak, bıçakla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra evde bulunan 3.000 TL para, cep telefonu ve 17.000 TL değerinde ziynet eşyasını alıp kaçtı. Olayla ile ilgili olarak, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmaların neticesinde, ekiplerin titiz ve detaylı araştırmaları ile, çok sayıda kamera görüntüsü incelendi. Ekiplerin geniş kapsamlı çalışması sonrasında şüphelilerin K.E, M.Y. ve M.K., isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Olaydan sonra şahısların il dışına kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Aliağa İlçe J.K.lığında görev yapan ve olay soruşturmasını yürüten ekipler, şüphelilerin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Ekipler, İstanbul iline giderek Küçükçekme ilçesinde şüpheli M.Y. ile M.K.'yi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelilerden M.Y ve M.K. Aliağa ilçesine getirildi. Burada yapılan sorgulamanın ardından Şakran Mahallesinde yaşayan R.G.'nin de olayın şüphelisi durumunda olduğu anlaşılması üzerine Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.G., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.Y. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.E., isimli şahsın yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA