Son dakika! İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Bozköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, bir uçak, 20 arazöz ve 4 dozerle müdahale edildi.
Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel