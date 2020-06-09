İzmir'in akciğerleri termal kameraya emanet
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İzmir'in akciğerleri termal kameraya emanet

İzmir'in akciğerleri termal kameraya emanetORMAN yangılarıyla mücadele kapsamında, İzmir Yamanlar Gözetleme Kulesi'ne termal kamera takıldı.

İzmir'in akciğerleri termal kameraya emanet
09.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:12

İzmir'in akciğerleri termal kameraya emanet

ORMAN yangılarıyla mücadele kapsamında, İzmir Yamanlar Gözetleme Kulesi'ne termal kamera takıldı. Türkiye'de ilk kez İzmir'e takılan ve yerli yapım yazılıma sahip olan kamera sayesinde yangınların ve sabotajların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ülkemizde son yıllarda sayısı artan orman yangınlarına çözüm bulmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün teknoloji hamleleri aralıksız olarak devam ediyor. Özellikle sabotaj ve ihmalden çıkan yangınları kontrol altına almak için ormanların birçok yerlerine sensörler, fotokapanlar ve kameralar koyuluyor. Alınan teknolojik önlemlere bu yıl termal kamera da eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan uygulama kapsamında, ilk termal kamera Karşıyaka Yamanlar Yangın Gözetleme Kulesi'ne takıldı. Pilot bölge seçilen İzmir'in ardından termal kameralar, ülkenin yüzlerce noktasındaki ormanlık alanlara takılacak. Yazılımı tamamen yerli ve milli olan termal kamera, 20'den fazla duman ayrıştırabilme algoritmasına sahip. Tespit ettiği dumanın çıktığı kaynağı tespit edebilme yeteneğine sahip olan bir metrekarelik bir yangını da otomatik olarak algılayabiliyor. Termal kamera, sabotajcılara da geçit vermeyecek. Çünkü kamera, ormanlık alana giren araçlara veya insanlara otomatik olarak odaklanırken, takip edebilme özelliğine de sahip. Dünya pazarında sınıfının en iyileri arasında gösterilen termal kameralar sayesinde ekiplerin yangınlara müdahale süresinin daha da kısalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

'NET VE KESİN BİLGİ VERİYOR'

İzmir Orman Genel Müdürlüğü Karşıyaka İşletme Şefi Zeynel Dönmez, termal kamera sayesinde yangınlara daha hızlı müdahale edileceğini söyledi. Dönmez, "Yamanlar Yangın ve Gözetleme Kulesi'nde, mevcut durumdaki iki kameramızla gözetlemelerimizi yapıyorduk. Bu sene ek olarak termal kamera da eklendi. Algılanan dumana yaklaşan termal kamera, direkt anlık bilgi ve görüntüyü verecek. Bu görüntüler hem Ankara'da merkezden hem de İzmir'de merkezden izlenebilecek. Bunların yanı sıra tespit süresi kısa olduğu için biz de yangın planlarımızı hızlıca yapıp müdahalede bulunacağız" dedi.

'TEDBİRLERİMİZ HAZIR'

Orman yangınlarıyla müdahalede teknolojik gelişmelerden yararlanıldığın altını çizen Dönmez, "Termal kamera, bizlere net bilgiler verecek. Aldığımız yangın ihbarlarının ardından ekiplerimiz zaten hızlıca olay yerine gidiyorlar. Ancak yangının büyüklüğü ve sıçrama yerlerini kamera sayesinde belirleyeceğimiz için yangın planımızı ortaya koyacağız. Kısa sürede müdahale de başarıyı getirecek. Bunun yanı sıra yangının ilk çıkış anında verdiği bilgi yangınların daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasında çok yardımcı olacak. Ormanlarımızı korumak için teknolojiden oldukça fazla yararlanıyoruz. Yaz sezonuna da hazırlıklıyız ve tedbirlerimizi de aldık. Umarım yaşamayız ancak olası yangınlar için planlarımızı ve hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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