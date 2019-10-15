İzmir'in akciğerleri, rantçılar tarafından yok ediliyor

15.10.2019 09:38

İZMİR'de, geniş ormanlığa sahip olan ve 'kentin akciğerleri' olarak adlandırılan Buca ilçesinin Kaynaklar bölgesi, rantçılar tarafından kullanılmaya başlandı. Bölgede bazı kişilerce hazine arazileri üzerindeki yüzyıllık çamlar kesiliyor, ağaçtan arındırılan bölgeler ya hobi bahçesine dönüştürülüyor ya da arazi üzerine ev yapılıyor. Muhtarlar, Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı ve jandarma ile doğaseverlerin mücadelesi, zaman zaman yetersiz kalıyor.

Buca'nın Kaynaklar bölgesinde 'kentin akciğerleri' olan, hazineye ait ormanlık alanlar, rantçılar tarafından talan ediliyor. Yüzyıllık çam ağaçlarını kesen bazı kişiler, ağaçlardan arındırdıkları alanları ya hobi bahçelerine çeviriyor ya da arazi üzerine ev yapıyor. Kaynaklar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki 2 dönümlük ormanlık alan, yakın zamanda kimliği belirsiz kişilerce talan edildi. Ağaçları kesenler, çevre sakinlerince durduruldu. Ağaç kesimi yapıldığı sırada yakalananlara, kaymakamlığa bağlı Kaynaklar Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı'nca 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 4800 TL'lik idari para cezası kesiliyor. Ayrıca bu kişiler hakkında dava da açılıyor. 'İmar barışı'ndan yararlananlar, hobi bahçelerine su ve elektrik bağlandığına dikkat çekerken, beyan esas alınmadan yerinde denetim yapıldığı için düzenleme kapsamı dışında kalan hobi bahçelerinin yıkımı ise sürüyor.

Kaynak: DHA