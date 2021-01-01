İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
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İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü

01.01.2021 08:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 08:29
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü

İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık alan, kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık alan, kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Bornova ilçesindeki Pınarbaşı semtinde bulunan ormanlık alan, moloz ve hafriyat döküm alanına döndü. Sanayi atıkları, inşaat ve evsel atıkların yanı sıra alkol şişeleri ile araba parçalarının da bulunduğu ormanda, küçük çaplı moloz dağları oluştu. Dökülen moloz ve hafriyat her geçen gün artarken, ormandan kötü kokular yayılmaya başladı. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi.

Ormanı çöplük haline getirenlerin doğayı katlettiğini söyleyen Hakan Topaloğlu, "Bir gün canım sıkıldığı için ormanda yürüyüşe çıkmıştım. Genellikle burada yürürüm ancak farklı bir yolu tercih ederim. Fakat bir gün yolumu değiştirdim ve buradaki molozları gördüm. Önce çok şaşırdım ve 'Burası bizim ormanımız olamaz' diye düşündüm. Söyleyecek kelime bile bulamıyorum. İnsanlar molozlarını döküm sahalarına dökmek yerine doğayı katlediyorlar. Burası ormanın tam ortası. Kaç tane ormanımız var? Nefes alabileceğimiz yerler azaldı. Buralara döküm yapılmasını ahlaksız olarak nitelendiriyorum. Geçtiğimiz günlerde tekrar gelip kendimce temizlik yaptım ve yaklaşık 200 içki şişesi topladım. Hadi onları topladım ama molozları nasıl toplayayım? Buraya bir önlem alınması gerekiyor. Hem insanlarımızın daha duyarlı olması hem de yetkililerin sorunu çözmesi gerekiyor" dedi.'DOĞAYA HAKARET EDİYORUZ'

Ormandan geçerken rastgele atıkları gördüğünü ve şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Emre Gürpınar ise, "Ben, Pınarbaşı'nda doğup büyüdüm ve çocukluğumuz da bu ormanda oyunlar oynayarak geçti. Ailemizle de zaman zaman buralara gelip, yürüyüş yaparız. Bugün az ileride bulunan tarlalarımıza bakmak için çıktığımda bu manzarayı gördüm ve çok üzüldüm. Resmen doğaya hakaret ediyoruz. Bunun farklı yolları var. Bu şekilde olmaz. Ben de geçtiğimiz günlerde evimde tadilat yaptım ama çıkan atıkları döküm alanına götürüp, döktük. Ormana dökülen molozlara baktıkça üzülüyorum. Gereken önlemin alınması gerekiyor" diye konuştu.

 


İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü
İzmir'in akciğerleri atık sahasına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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