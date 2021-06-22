Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN
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Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen sahte içki operasyonlarında 141 litre sahte rakı, 13 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 tank, 275 boş şişe, 18 bin etiket ile 550 kapak ele geçirildi.

İZMİR'in Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen sahte içki operasyonlarında 141 litre sahte rakı, 13 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 tank, 275 boş şişe, 18 bin etiket ile 550 kapak ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerindeki adreslerde sahte içki bulunduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 141 litre sahte rakı, 13 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 tank, 275 boş şişe, 18 bin etiket ile 550 kapak ele geçirildi. Aramalarda bir ruhsatsız silah ve mermilere de el konuldu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, dosya kapsamında 4 kişinin de şüphelilerle bağlantılı olduğu ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN
Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN
Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN
Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN
Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN
Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN
Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN
Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 4 GÖZALTI - YENİDEN - Haberler
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