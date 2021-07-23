İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
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İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İZMİR'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter destekli trafik denetimlerini Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde yaptı. Denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, makas atan, hatalı sollama yapan, öndeki araçları yakından takip eden, yolda kurallara aykırı biçimde park eden ve duran araç sürücüleri tek tek tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücüler yol denetimi yapan ekiplere bildirildi. Denetim sırasında durdurulan bu sürücülere ceza kesildi.Helikopter destekli denetimlere her ay düzenli olarak devam edileceği vurgulandı.


İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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