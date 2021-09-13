İzmir'in 3 ilçesinde 3 günde 184 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir'in 3 ilçesinde 3 günde 184 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
İzmir'in 3 ilçesinde 3 günde 184 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, 10- 12 Eylül tarihleri arasında 38'i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştığı, 146'sı da Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen toplam 184 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, 10- 12 Eylül tarihleri arasında 38'i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştığı, 146'sı da Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen toplam 184 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na geçen 12 Eylül'de saat 07.55'te Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknedeki 38 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 10 Eylül ve 12 Eylül tarihleri arasında, çeşitli saat aralıklarında gelen ihbarlar üzerine Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen toplam 146 kaçak göçmenin de kurtarıldığı bildirildi.

Kıyıya çıkarılan toplam 184 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir'in 3 ilçesinde 3 günde 184 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in 3 ilçesinde 3 günde 184 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in 3 ilçesinde 3 günde 184 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in 3 ilçesinde 3 günde 184 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in 3 ilçesinde 3 günde 184 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in 3 ilçesinde 3 günde 184 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'in 3 ilçesinde 3 günde 184 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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