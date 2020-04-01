İzmir'in 20 noktasına termal kamera kurulacak İzmir'in 20 noktasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ateşini anlık ve hızlı bir biçimde ölçebilmek amacıyla termal kamera kurulacağı belirtildi.

İzmir'in 20 noktasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ateşini anlık ve hızlı bir biçimde ölçebilmek amacıyla termal kamera kurulacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk termal kamera sistemi metroda en çok yolcu geçişinin olduğu Konak istasyonuna kuruldu.

Sebze-meyve hali, otogar, gıda çarşısı, nakliyeciler sitesi gibi yoğun insan hareketinin olduğu 20 noktada yer alacak kameralar sayesinde vatandaşların ateşi anlık ve hızlı biçimde ölçülürken vücut ısısı 38 ve üzerindekiler de sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, virüsün yayılma hızını daha ciddi bir şekilde kontrol etmeleri gerektiğini belirterek "İhtiyaç olan tüm yerlere bu sistemi taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Termal kamera sayesinde 30'dan fazla kişinin ateşi aynı anda ölçülebiliyor. İhtiyaç halinde 112 ve 184 numaralı telefonlar aranarak vücut ısısı 38 ve üzerindekilerin hastaneye ulaşması sağlanıyor.

Kaynak: AA