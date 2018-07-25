İzmir'in 19 İlçe Başkanından Kılıçdaroğlu'na Destek Açıklaması

CHP İzmir'in 19 ilçe başkanı, ortak yayımladığı açıklamada, "Seçim sonrası oluşturulan tartışma ortamı yerel seçimlere dönük yapılacak hazırlıkları zaafa uğratarak partimize büyük zarar vermektedir" diyerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıktı.

CHP İzmir'in 19 ilçe başkanı, ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, son günlerde yaşanan kurultay tartışmalarına değinildi. İlçe başkanları, yaptığı açıklamada, "Bizler inanıyoruz ki; CHP kurultay delegesi tarihinde olduğu gibi parti içi ve dışı hiç bir güce, baskıya boyun eğmeden Kuvay-i Milliye ruhu ve Cumhuriyetçi duruşuyla kurucu değerlerine, partisine ve genel başkanına sahip çıkacaktır. CHP'nin kurultay delegesi partisinin üzerinde oynanan oyunu görecek ve buna asla müsaade etmeyecektir. İhtiyacımız olan kurultay değil, genel başkanımızın önderliğinde demokrat, ilerici güçlerle birlikte demokrasiyi ve umudu örgütleyerek yerel seçimlere hazırlanmaktır" diyerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıktı.

"Partimize büyük zarar vermektedir"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın genel başkanımız yine kendi karşısında iki kez aday olan Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanlığına aday göstererek devlet adamlığını, ülke sevdasını ve demokrasiye olan inancını bir kez daha ispatlamıştır. 24 Haziran seçimlerinin hemen ertesi günü sonuçlarının daha kesinleşmesini beklemeden ve gerekli değerlendirmeler sağ duyulu bir şekilde yapılmadan olağanüstü kurultay çağrısı yapılması partimizi kamu oyu önünde tartışma konusu yapmış, gereksiz ve anlamsız enerji ve zaman kaybına neden olmuştur. Seçim sonrası oluşturulan tartışma ortamı yerel seçimlere dönük yapılacak hazırlıkları zaafa uğratarak partimize büyük zarar vermektedir. Parti içi tartışma ve değerlendirmelerin kişiler üzerinden değil sistemsel ve geleceğe dönük yol haritası üzerinden yapılması gerekmektedir. Partimizin kalesi, demokrasimizin beşiği ilerici ve devrimci bir kent olan İzmir kurultay delegeleri özelinde ise CHP kurultay delegesinin üzerinde tarihi bir sorumluluk vardır." - İZMİR