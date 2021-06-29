İzmir'in 11 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'in 11 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'in 11 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in 11 ilçede jandarma ekiplerince narkotik köpekleri ve drone destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı.

İZMİR'in 11 ilçede jandarma ekiplerince narkotik köpekleri ve drone destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 21-28 Haziran tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Kiraz, Kemalpaşa, Urla ve Seferihisar olmak üzere toplam 11 ilçede operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik köpeklerin de katıldığı drone destekli operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Ekiplerce yapılan aramalarda ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette toplam bin 753 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 100 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 82 gram kenevir tohumu ile 3 bong olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


İzmir'in 11 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'in 11 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'in 11 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Hande Erçel Haluk Bilginer
Spor Mert Müldür Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'in 11 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 22:29:55. #1.16#

title