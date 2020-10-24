İzmir ilk "Cittaslow Metropol" olmaya aday
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İzmir ilk "Cittaslow Metropol" olmaya aday

24.10.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:53
İzmir ilk

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in dünyada ilk "Cittaslow Metropol" olmaya aday olduğunu açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in dünyada ilk "Cittaslow Metropol" olmaya aday olduğunu açıkladı. Uluslararası Cittaslow Genel Kurulunda konuşan Başkan Soyer, "4 milyonu aşkın yurttaşımızla ilk Sakin Büyükşehir olmak için çalışmaya gönüllü oluyoruz. Umarım daha iyi bir dünyanın temellerini atmaya yardımcı oluruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İtalya'nın Orvieto kentinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Genel Kuruluna katıldı. Salgın nedeniyle uluslararası katılımcıların çevrimiçi bağlandığı toplantıda, aynı zamanda Cittaslow Birliği Genel Başkan Yardımcısı da olan Başkan Tunç Soyer "Cittaslow Metropol" (Sakin Büyükşehir) projesini sundu ve dünyanın ilk "Cittaslow Metropol"ü olmaya aday olduğunu duyurdu.

Başkan Soyer, toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow Türkiye ağının geliştirdiği "Cittaslow Metropol" kavramını anlattı. "Cittaslow Metropol" fikrinin, Cittaslow modelinin başarısından doğduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Hepimiz şehirlerimizde yurttaşlarımız için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyoruz ama neden bunu büyük şehirlerde yapmaya çalışmıyoruz? Büyük şehirler sadece sorunların kaynağı değil, aynı zamanda yenilik ve ekonominin de itici güçleridir. Cittaslow felsefesinin bu dev şehirlerdeki yaşamı iyileştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. Başkan Soyer sözlerine şöyle devam etti: "İzmir olarak 4 milyonu aşkın yurttaşımızla ilk Cittaslow Metropol olmak için çalışmaya gönüllü oluyoruz. Umarım daha iyi bir dünyanın temellerini atmaya yardımcı oluruz."

Toplantıda "Cittaslow Metropol" projesinin koordinasyonunu üstlenmesi için İzmir'in çalışmalara başlanması fikri memnuniyetle karşılandı. - İZMİR

İzmir ilk 'Cittaslow Metropol' olmaya aday

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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