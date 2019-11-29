İzmir ile Şırnak'ı gönülden bağladılar

29.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:32

TEZCAN EKİZLER/EKREM PAYAN - İzmir'de sanatçı Hikmet Durmuş'un hayırseverlerin desteğiyle başlattığı kampanya kapsamında Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrencilere 20 bağlama hediye edildi.

Yaptığı hayırseverliklerle tanınan Durmuş'a sosyal medyadan ulaşan okulun müzik bölümü 9. sınıf öğrencileri, eğitimlerinde kullanmak üzere 20 bağlama istedi. Öğrencilerin isteğini kırmayan Durmuş, 2 hafta önce sosyal medya üzerinden "Bir bağlama bin bağlanma" sloganıyla kampanya başlattı. Kısa sürede büyük destek gören kampanyaya birçok hayırsever Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrencilerin yüzünü güldürmek için destek oldu.

Toplanan yardımlarla İzmir'de özel bir atölyede 20 bağlama yaptırıp karayoluyla Şırnak'a giden Durmuş'u kentte öğrenciler karşıladı. Okulda düzenlenen törende bağlamaları dağıtan Durmuş, öğrencilerin yaşadığı mutluluğa da ortak oldu. Yeni bağlamalarına kavuşan öğrenciler, hayırseverlere Türkçe, Kürtçe ve İngilizce seslendirdikleri şarkılarla teşekkür etti.

"Bu ülkenin her karışı bizim"

Sanatçı Hikmet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal medyadan kendisine ulaşıp eğitimlerinde kullanmak için bağlama istemesinin kendisini çok etkilediğini söyledi. Onların yüzünü güldürmek ve eğitimlerini daha iyi tamamlamalarını sağlamak amacıyla kampanya başlattığını belirten Durmuş, "Öğrencilerin bağlama isteğini aktardığım tüm hayırseverler bana destek olacaklarını söyledi. Ben bu örnek çalışmayı tek başıma yapamazdım. Bana, 'Bizim de bir selamımızı öğrencilerimize götürür müsünüz?' dediler o selamı ve hediyelerini ulaştırdım." dedi.

Öğrencilerin bağlamalarına kavuşunca yaşadıkları mutluluktan çok etkilendiğini dile getiren Durmuş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Bizi bağırlarına bastılar. Bu ülkenin her karışı bizim. Kardeşlik, dostluk adına hepimiz beraber Türkiye'yiz. Müzik yapmak insanlara zarar vermez, kardeşliği pekiştirir. Belki bir gün bir yerde müzik yaptıklarında kulaklarımızı çınlatırlar. Kardeşlik, dostluk, birlik beraberlik adına iyi ki böyle bir proje yapmışız diyoruz. Bu tür projelerin çoğalmasını istiyoruz."

Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zelal Gülçe de sosyal medya aracılığıyla yardım istedikleri Durmuş'u bağlamalarla karşılarında gördüklerinde çok mutlu olduklarını ifade ederek "İzmir ile Şırnak arasında bu bağlama vesilesiyle bir kardeşlik bağı kurulduğunu düşünüyorum. Bizlere destek çıkan değerli ağabey ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Berivan Çakan ise bağlama çalmayı sevdiğini, öğrenme aşamasında okullarında yeteri kadar bağlama olmadığı için sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA