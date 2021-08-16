İzmir ile Eskişehir arasında "Acil İzmir" protokolü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği "Acil İzmir" uygulamasını artık Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de kullanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği "Acil İzmir" uygulamasını artık Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de kullanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in imzaladığı mobil uygulamanın paylaşımına ilişkin protokol sayesinde iki kent, doğal afetlere karşı daha dirençli hale gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen arasında "Acil İzmir" mobil uygulamasının paylaşımına ilişkin protokol imzalandı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği uygulamanın tüm veri tabanları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'yle paylaşıldı. Egemenlik Evi'nde yapılan imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz de katıldı.

"Gurur nişanesi"

İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Hayatımın en gururlu anlarından birini yaşıyorum. Bu bir gurur nişanesi" dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise "Belediye meclisinden teklif geçti. Belediyelerin, yerel yönetimlerin ileri teknolojilerinden yararlanması gerek. Bilgi, yaşadığımız dönemde çok önemli. Bilgiyi önemsememiz gerek. Bilgi toplumu olmayan, bilgiye ağırlık vermeyen ülkelerin geleceği yok. İşbirliğimizden çok memnunuz. Teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Acil ihtiyaçlarda da İzmirlinin yanında

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayat kurtaracak uygulamada güncelleme yaparak uygulamanın kapsamını genişletti. Yurttaşlar sadece depremde değil sel, heyelan gibi doğal afetlerde, sıkışmalı kazalarda ve arama kurtarma gibi acil ihtiyaçlarda da İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine afetzede bilgilerini ileterek uygulama üzerinden yardım çağrısında bulunabilecek. Yine uygulamada yapılan son güncelleme ile İzmir bölgesini etkileyen son depremler görüntüleniyor, 3, 5 ve üstü depremlerde Acil İzmir kullanıcılarına akıllı bildirim gönderilerek bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Acil İzmir nasıl çalışır? Acil İzmir mobil uygulaması akıllı telefonların uygulama marketlerinden ücretsiz indirilebiliyor. Diğer Aferler sekmesinden Sel, Arama Kurtarma ve Sıkışmalı Trafik Kazalarında da konum bilgisi itfaiye ekipleri ile paylaşılıyor. Deprem ve doğal afet sonrası yurttaşların telefona ulaşamadıkları durumlarda dahi uzaktan seslenerek "Beni Bul" komutuyla ya da "Enkaz altındayım" butonu ve diğer afetler sekmesinden otomatik olarak yardım çağrılarını ve konumlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yetkilileri ile paylaşabilmesini sağlıyor. Enkaz altında yurttaşların "bluetooth" yayını açılır ve sinyal gücü, kalan batarya seviyesi gibi bilgileri Arama Kurtarma Ekiplerine iletiyor. Enkaz altında ses yayını başlatılarak kurtarma ekiplerinin enkaz çalışma faaliyetlerinde, afetzedenin yerini tespit etmesi kolaylaşıyor. Enkaz altında bulunan yurttaşların sesli komut ile "Konumun ekiplere gönderildi. Korkma, seni bulmamıza çok az kaldı! " mesajı gönderiliyor. Çağrı yapan kişi, yanında bulunan kişi sayısını da arama kurtarma ekiplerine, akustik dinleme yönteminde yerini bildirmek amacı ile uygulama üzerinden siren sesi ile işaret verilebiliyor. Yurttaşlar "Güvendeyim" butonuyla daha önce oluşturdukları güven odalarında bulunan yakınlarına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi yetkililerine konum bilgilerini gönderebiliyor, güvende olduklarının bilgisini mesajla paylaşabiliyor.

Kaynak: Habermetre