İzmir İl Tarım'dan hobi bahçeleri açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir İl Tarım'dan hobi bahçeleri açıklaması

İzmir'de hobi bahçelerine ilişkin açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, vatandaşların hobi bahçeleri yalanına inanmamaları ve mağdur olmamaları gerektiğini belirterek, "Bakanlığın kuruluş amacı ve yasalarla çelişen bu uygulama yasal değildir" dedi.

İzmir İl Tarım'dan hobi bahçeleri açıklaması
22.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:26

İzmir'de hobi bahçelerine ilişkin açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, vatandaşların hobi bahçeleri yalanına inanmamaları ve mağdur olmamaları gerektiğini belirterek, "Bakanlığın kuruluş amacı ve yasalarla çelişen bu uygulama yasal değildir" dedi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, hobi bahçeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Son dönem yaşanan süreçte doğayla iç içe olmak isteyenlerin hobi bahçeleri yalanına inanmamaları ve mağdur olmamaları gerektiğini belirten Özen,

Özen, "Hobi bahçeleri adı altında tarım arazilerinin parçalara bölünerek üzerine konutlar yapılması, birçok ilimizde olduğu gibi İzmir'imizde de görülmektedir. Lütfen doğayla iç içe olmayı en çok özlediğimiz, istediğimiz bu zor günlerde hobi bahçeleri yalanına inanmayın ve bu tuzağa düşmeyin. Bakanlığın kuruluş amacı ve yasalarla çelişen bu uygulama yasal değildir" diye konuştu.

Para cezası uygulanıyor

6537 sayılı kanunun 8/A maddesini hatırlatarak mevzuata ilave olarak İzmir için 16 Mayıs 2019 tarihinde 'hobi bahçeleri' başlıklı bir valilik genelgesi yayınlandığını ifade eden Özen, "2019 yılında tespit edilen 94 hobi bahçesi parseline müdürlüğümüzce 8 milyon 932 bin 733 TL, 2020 yılında 14 parsele 549 bin 633 TL idari para cezası uygulanmış ve eski haline getirme yazıları belediyelere yazılmıştır. Hali hazırda tespit edilen parsellere idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilmektedir. Özellikle, verimli ovada yer alan, doğru tarım teknikleriyle yılda üç ürün alınabilen tarım arazilerimizin bölünüp üzerilerine konut amaçlı yapılar yapılması sadece bugün yaşayan bizler için değil, gelecek nesillerimizin gıda güvencesi açısından da tehdit teşkil etmektedir. Sosyal medya ve reklamlar üzerinden aldatıcı mesajlarla yapılan satışlara itibar edilmemesi ileride yasal ve maddi mağduriyet yaşanmaması açısından oldukça önemlidir. Temas kurduğumuz hobi bahçelerinden parsel hissesi alan kişilerin eğitimli, tarımı ve toprağı seven, çevre bilinci olan insanlar olması da konunun ayrı bir çıkmazıdır. Oluşabilmesi için binlerce yıl gereken verimli tarım topraklarının çevre, toprak, tarım hassasiyeti olan vatandaşlarımız tarafından yok edilmesi kabul edilemez" sözlerine yer verdi.

"İhbarda bulunun"

İzmir'de konu ile ilgili yerel belediye başkanlıkları ile tüm kurum ve kuruluşların, çevreye duyarlı vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini dile getiren Özen, şöyle devam etti: "Bu yasa dışı faaliyetin daha başındayken ve zarara yol açmadan önlenebilmesi için bölgesinde bu tür yapılanma gören herkesin derhal en yakın kaymakamlık ve güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını rica ediyoruz. Böylece 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkında Kanun ve Valiliğimiz Genelgesi gereğince Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak gereken tüm yasal işlemlerin ivedilikle yapılabilmesi sağlanacaktır. Tüm ilgililer ve vatandaşlarımız bilmelidir ki; İzmir'de yasal olarak planlama işlemi sonuçlanmış hiçbir hobi bahçesi bulunmamaktadır." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Haber
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Engin Altay Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Hazal Kaya Onur Saylak Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Can Bartu Ivan Obradovic Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İzmir İl Tarım'dan hobi bahçeleri açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 17:26:54. #1.15#
title