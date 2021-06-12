İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop, Karşıyaka'da aşı uygulamalarını denetledi

İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, Karşıyaka Semt Polikliniğindeki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulamalarını inceledi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, Karşıyaka Semt Polikliniğindeki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulamalarını inceledi.

İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, yaptığı açıklamada, Karşıyaka ve Çiğli'deki vatandaşların aşı yaptırmak için Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile aynı hastaneye bağlı Çiğli Semt Polikliniği ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Karşıyaka Semt Polikliniğinden randevu alabileceklerini belirtti.

İzmir'deki aşı uygulama merkezi sayılarını ve aşı kapasitelerinin arttırıldığını kaydeden Öztop, "Pazartesiden itibaren Karşıyaka Semt Polikliniğinde günde 3 bin kişiye aşı randevusu verilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler