İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, şikayetler nedeniyle şebeke suyu analizi için 18 noktadan numune aldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyuna ilişkin şikayetler nedeniyle 18 noktadan analiz amaçlı su numuneleri alındığını bildirdi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyuna ilişkin şikayetler nedeniyle 18 noktadan analiz amaçlı su numuneleri alındığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19-20 Haziran'da Buca, Karabağlar, Menderes ve Gaziemir ilçelerinin bazı bölgelerinde vatandaşların içme suyunun renk ve kokusu ile ilgili şikayetlerinin olduğu belirtildi.

Bu nedenle il genelinde 18 noktadan ayrıntılı analiz amaçlı su numunelerinin alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk değerlendirmelerde klor oranlarının yeterli olduğu görülmüş olmakla birlikte kapsamlı bakteriyel analiz sonuçları için 48-72 saatlik bekleme süresi gerekmektedir. Bu sürenin sonunda daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilecektir. Aynı dönemde bahse konu bölgelere hizmet veren hastanelerimizdeki akut gastroentrit bulgusu veren hastaların bir önceki haftaya göre yüzde 15 civarında artış gösterdiği gözlemlenmiş olup, bu durumun sularla alakalı olup olmadığı ancak kapsamlı bakteriyolojik analizlerin sonuçlarına göre değerlendirilecektir."

İzmir'de 19-20 Haziran'da çok sayıda kişi, şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaştıklarını belirterek, hastanelere başvurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun. O da çok kısa sürede giderildi." ifadelerini kullanmıştı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Partili milletvekilleri, yaptıkları açıklamalarla Soyer'e tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler