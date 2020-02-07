İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Konak Meydanı'nda stant kurarak sigaranın zararlarını anlattı

07.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:48

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Konak Meydanı'nda kurulan stantla sigara ve tütün kullanımının zararları konusunda bilgilendirme yaptı.

Etkinliğe İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Bayrakcı da katıldı. Etkinlikte, vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılırken, sigaranın sağlığa zararları anlatıldı.

Dr. Hakan Bayrakcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyada her yıl 11 milyon hastaya kanser teşhisi konduğunu, bu hastaların 7 milyonunun aynı yıl içinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Sigara ve tütün ürünlerinin başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türünün ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirten Bayrakcı, "Bu kanserlerin bazıları solunum sistemi, ağız içi gibi sigara dumanının doğrudan temas ettiği organla olurken, bazı kanser türleri sigara dumanı ile teması olmayan organlarda meydana gelmektedir. Bugünkü bilgilere göre tütün kullanımı en az 10 değişik kanserin meydana gelmesinde direkt etkilidir." dedi.

Bayrakcı, dünyada her yıl sigara içmeyen ama pasif olarak sigara dumanında etkilenen 7 bin 300 kişinin akciğer kanserine yakalanıp hayatını hayatlarını kaybettiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığının sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Bayrakcı, şunları kaydetti:

"Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Sigara Bırakma Poliklinikleri aracılığıyla vatandaşlara hizmet veriyoruz. İzmir'de bu amaçla kurulan 34 polikliniğimiz var. 2018 yılında 41 bin 187 kişi sigarayı bırakmak için polikliniklerimize başvururken 2019 yılında bu rakam yüzde 5,5 artarak 43 bin 546'ya ulaştı. Başvuran kişilerin tedavi programının başlangıcından 12 ay sonrasında, sigarayı bırakma oranı yüzde 26'ya ulaştı. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda 7 gün 24 saat, sigarayı bırakma konusunda uzman danışmanlar tarafından vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir."

Kaynak: AA