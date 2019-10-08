İzmir İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı

08.10.2019 16:29

Sağlık Bakanlığı tarafından İzmir'de İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Balçova Termal Otel'de düzenlenen toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop ve diğer ilgililer katıldı.

İzmir'in tüm sağlık sorunlarının ele alındığı toplantıda, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Bayrakcı tarafından sunun yapıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, Sağlık Bakanlığı olarak birinci basamak sağlık hizmetlerine çok önem verdiklerini belirterek, "Anne çocuk sağlığı, ergen sağlığı, gençlik ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele bizim ana temamız. Bugün sizlerle birlikte daha iyiye nasıl ulaşırız bunu değerlendireceğiz. Çözüm önerileri getirdiğimizde biz merkezde ne yapmamız gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız." dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA