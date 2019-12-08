İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den hakkındaki haberler için açıklama Açıklaması

08.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:54

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kendisine bildirilen herhangi bir cezanın olmadığını ifade etti.

Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, şahsına yönelik basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Söz konusu haberleri takip ettiğini vurgulayan Yahşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haber' adıyla kamuoyuna sunulan, iftira içerikli iddialara ilişkin Valilik makamının 29 Kasım 2019 tarihindeki basın açıklamasında, 'Yapılan işlemlerin usulüne uygun ve belgeli şekilde gerçekleştirildiği ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı' kamuoyuna duyurulmuştu. Şahsıma ulaşarak tevdi edilen bir ceza söz konusu değildir. Süreç ile ilgili gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum."

Kaynak: AA