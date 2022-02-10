İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Hedefi 15 BİLSEM

İZMİR (Bültenler) - Bu kapsamda İzmir'de açılan bilim sanat merkezi sayısı toplam 11 oldu. Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Çiğli'de bulunan Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi, Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi, Narlıdere Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Aliağa Habaş Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi ve Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi sonrasında 4 ilçede daha BİLSEM açıldı. Bergama, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca'da açılan Bilim ve Sanat Merkezlerini açılış aşamasında olan Karabağlar takip etti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2022 yılının sonuna kadar 15 BİLSEM açmayı hedefliyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, alanında yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinin sayısının artmasıyla birlikte öğrencilerin kendi bölgelerine en yakın kurumda eğitim alma şansına sahip olacaklarının altını çizdi.

Bilim ve Sanat Merkezleri, kısa adı ile BİLSEM,okula devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilerin, yeteneklerini geliştirmelerini ve potansiyellerini hayata geçirmelerini sağlamak için açılan eğitim kurumlarıdır. 81 ilde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri, özel yetenekli öğrencilere kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunuyor.Bu kurumlarda, genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanı olmak üzere 3 alanda eğitim veriliyor. Öğrenciler okul dışındaki zamanlarda ve kendilerine özel hazırlanan programa göre eğitim alıyor. İzmir İl Milli eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin ulusal ve uluslararası etkinliklerde ve projelerde yer alması için gerekli tüm desteği verdiklerini vurguluyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezlerini Yaygınlaştırıyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinin yaygınlaştırılmasına büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor. Üstün yetenekli çocukların BİLSEM e ulaşılabilirliğini kolaylaştırarak evine yakın bir BİLSEM'de eğitim alması için uygulamaya konan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ulaşılabilirlik ile birlikte niteliğin arttırılması için gerekli çalışmalar da bu planlamalar arasında yer alıyor.

Eğitim ve öğretim programlarının ilkelerinde yer alan 'BİLSEM'de gerçekleştirilen bütün etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları esas alınır.' ifadesini daha etkin kılmak adına çalışmalar yapılması planlanıyor. Böylece Bilsem proje üreten ve uygulayan okullar haline gelecek ve meslek liseleri-proje okulları ile patent faydalı model çalışmaları yapacaklar. Yentür, "evlatlarımızı yarına donanımlı bir şekilde hazırlayabilmek için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim ortamlarını hazırlamak esas gayemiz "dedi.

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