İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, "kazanım değerlendirme" hizmeti
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan öğrenciler için derslere ilişkin konu testlerini içeren "kazanım değerlendirme" sayfasını hizmete sunuyor.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan öğrenciler için derslere ilişkin konu testlerini içeren "kazanım değerlendirme" sayfasını hizmete sunuyor.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. döneminden itibaren uygulanmaya başlanan proje, öğrencilere eksik kaldıkları konuları belirlemelerinde yardımcı olmayı amaçlıyor.
"izmir.meb.gov.tr/soru" adresi üzerinden gerekli güvenlik sorularını geçerek uygulamaya giriş yapan öğrenciler, kendileri için belirlenmiş günde, 08.00-22.30 saatleri aralığında sisteme giriş yapabiliyor.
Sayfaya, bilgisayar, tablet veya cep telefonundan erişilebiliyor.