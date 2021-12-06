İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Velilerle İş Birliği

İZMİR (Bültenler) - Günümüz çocuklarının ebeveynlerinin çocukluklarından farklı bir dönemde yaşaması, istek ve gereksinimlerinin farklı olmasına yol açmaktadır. Bu durum ebeveynlerin kendini geliştirmesini, yenilemesini, çocuklarını daha iyi tanıyıp onlarla güçlü bir iletişim kurmalarını gerektirmektedir. Bu ihtiyaçlardan yola çıkılarak planlanan ' İzmir Veli Akademileri' ebeveynler tarafından büyük ilgi görüyor.

Farklı kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliği sağlanarak yapılan gönüllülük esaslı çalışmaların sonunda eğitimi tamamlayan veliler sertifika alıyor. Bu eğitimler Covid-19 salgını nedeniyle alınması gereken tüm önlem ve tedbirlere uyulmak kaydıyla yüz yüze ya da ilgili platformlar üzerinden uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştiriliyor.

Akademide 27 Farklı Konu Başlığı Ele Alınıyor

27 farklı içerikle devam eden akademinin konu başlıkları arasında; gelişim dönemleri açısından anne-baba-çocuk ilişkilerinin ele alındığı 'çocuk-ebeveyn ilişkisinde sağlıklı sınırlar' ve çocuklarda görülen davranış problemlerinin değerlendirildiği 'ebeveyn tutumları ve çocuklarda davranış yönetimi' bulunuyor.

Çocuğun çevre bilinci kazanması ile çevre temizliğinin içselleştirilmesinde ailenin öneminin değerlendirildiği, 'çevre bilinci konusunda duyarlı çocuklar yetiştirmek', sağlıksız beslenmenin yol açtığı hastalıkların gündeme getirildiği' doğru beslenme bilinci aşılanmasında ailenin rolü, gibi daha birçok dikkat çekici konunun ele alındığı 'İzmir Veli Akademileri'nde özel gereksinimli çocuklara yönelik konular da ele alınıyor.

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